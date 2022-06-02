На "Азоте" от российских атак прячутся дети
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в укрытии на "Азоте" находится около 800 человек.
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По его словам, в бомбоубежищах местные жители, которые попросили покинуть Северодонецк, однако им отказали. Среди людей, которые прячутся от бомб, есть дети, но Гайдай сказал, что их мало.
Также глава Луганской ОВА отметил, что попадание россиян в цистерну с азотной кислотой не представляет угрозы для жизни людей.
Кроме того, он сообщил, что на заводе, который находится в частной собственности, осталось немного химикатов. Гайдай подчеркнул, что "Азот" не имеет значения с военной точки зрения.
"Азот" – это точно не "Азовсталь",
– сказал он.
Гайдай рассказал, что россияне снова обстреляли "Азот" и попали в одно из административных зданий и склад, где хранился метанол.
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Что известно о ситуации в Северодонецке
- Вооруженные силы России в мае сконцентрировались на захвате Северодонецка. Ситуация начала ухудшаться 26 мая, когда вражеская ДРГ зашла в гостиницу "Мир" на окраине города.
- 30 мая войскам агрессора частично удалось прорвать украинскую оборону. Сергей Гайдай сообщал, что россияне смогли продвинуться вглубь города.
- 31 мая сообщалось, что в Северодонецке сложная ситуация, однако ВСУ контролируют ее. Также было известно, что в городе продолжаются уличные бои, а линия фронта разделила Северодонецк пополам.
- В этот же день Гайдай информировал, что оккупанты контролируют большую часть Северодонецка. 2 июня глава Луганской ОВА заявил, что враг оккупировал 80% территории города.
- По данным Генштаба ВСУ, российские военные установили контроль над восточной частью Северодонецка и закрепляются в центре города. В Офисе Президента сообщили, что Украина контролирует промзону.
- Вечером 2 июня в Генштабе ВСУ заявили, что Россия продолжает штурм Северодонецка. Также в Офисе Президента сообщили, что ВСУ затащила оккупантов в ловушку и "рвут их".
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