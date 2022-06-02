На "Азоте" от российских атак прячутся дети

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в укрытии на "Азоте" находится около 800 человек.

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По его словам, в бомбоубежищах местные жители, которые попросили покинуть Северодонецк, однако им отказали. Среди людей, которые прячутся от бомб, есть дети, но Гайдай сказал, что их мало.

Также глава Луганской ОВА отметил, что попадание россиян в цистерну с азотной кислотой не представляет угрозы для жизни людей.

Кроме того, он сообщил, что на заводе, который находится в частной собственности, осталось немного химикатов. Гайдай подчеркнул, что "Азот" не имеет значения с военной точки зрения.

"Азот" – это точно не "Азовсталь",

– сказал он.

Гайдай рассказал, что россияне снова обстреляли "Азот" и попали в одно из административных зданий и склад, где хранился метанол.

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