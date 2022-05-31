Об актуальной ситуации в Северодонецке на 31 мая рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире "Радио свобода". Чиновник отметил, что хотя большая часть города действительно находится под контролем россиян, населенный пункт не оцеплен врагом.
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Актуальная ситуация в Северодонецке по состоянию на 31 мая
По словам Сергея Гайдая, большая часть территории Северодонецка находится под временной оккупацией россиян. Вместе с тем город не является окруженным врагом и предпосылок для этого на 31 мая нет.
При этом населенный пункт испытывает сокрушительные разрушения со стороны российских оккупантов – враг стремится стереть Северодонецк с лица земли.
Областной (административный – ред. 24 канал) центр приближается к уровню разрушений Рубежного и Попасной. В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилищного фонда, из них 60% – критически, то есть восстановлению не подлежит,
– объяснил глава Луганской ОВА.
К слову, Сергей Гайдай добавил, что из-за постоянных вражеских обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти просто невозможно, как и осуществить эвакуацию гражданского населения , которое осталось в населенном пункте.
Сергей Гайдай об актуальной ситуации в Северодонецке: смотрите видео
Последние новости о Северодонецке: коротко
- В последние несколько суток враг всеми силами пытается захватить Северодонецк. Русские закрепили свои позиции в окрестностях и совершали штурмовые действия в сторону центральной части города.
- Ранее Сергей Гайдай сообщал, что 30 мая в городе пропали трое медиков – найти удалось только их поврежденную вражескими обстрелами машину.
- Впоследствии глава Луганской ОВА сообщил, что есть вероятность того, что пропавшие медицинские работники остались в живых .
- В Министерстве обороны Украины подтвердили, что ситуация в Северодонецке остается крайне сложной . Наши защитники и защитницы делают все возможное и невозможное, чтобы не допустить продвижения российских кафиров.
- В сводках Генштаба ВСУ за последние несколько суток постоянно упоминается, что в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Битва за город продолжается, при этом россияне терпят значительные потери в живой силе и технике.
- В результате вражеских авиаударов по Северодонецку, 31 мая российские кафиры попали в цистерну с азотной кислотой , которая располагалась на местном химзаводе. Жителей населенного пункта призывали ни в коем случае не выходить из укрытий.
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