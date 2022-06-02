Возле Боровского штурм кафиров провалился

Враг обстреливает позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру. Гатят кафиры по Северодонецку и Лисичанску. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 2 июня.

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Вражеская штурмовая авиация атаковала украинские подразделения в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кстати, у Боровского захватчиков постигла неудача – их штурм не удался. Наши отважные воины отразили вражескую атаку.

В Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои

Главное оперативное управление Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российские кафиры пытаются оцепить наших воинов в Северодонецке. Сейчас в городе проходят ожесточенные уличные бои. Украинские бойцы готовятся к любому развитию событий, однако приказ об отступлении им не давали.

Громов не сказал, сколько именно территории Северодонецка уже захватили россияне, потому что ситуация постоянно меняется. В то же время глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 1 июня сообщал, что врагу удалось взять под контроль 80% города.

Кстати, возле Северодонецка украинские бойцы ликвидировали 2 российских офицера из полка имени Кадырова: командира пятого взвода прапорщика Гапура Дакалова и заместителя командира четвертого взвода старшего сержанта Али Бетышева. Вместе с ними в бою упал и третий кадыровец – командир второй роты и капитан полиции Асвад Идрисов.

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Кратко об актуальной ситуации в других направлениях

Оккупанты пытались штурмом взять Камышеваху, Николаевку, Врубовку, Берестово и Белогоровку на Бахмутском направлении. В настоящее время боевые действия продолжаются.

На Лиманском направлении россияне гатили по гражданской инфраструктуре в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Кроме того, они активизировали работу радиоэлектронной борьбы.

В Южнобужском направлении враг разрушает транспортную инфраструктуру, чтобы удержать позиции и не дать ВСУ продвинуться.

На Криворожском направлении путинская армия перешла в оборону.

Оккупанты пытаются создать себе условия для ведения наступления на Славянском направлении. Они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Довгенького, Вернополья, Грушувахи, Большой Камышевахи и Гусаровки.

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