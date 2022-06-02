На "Азоті" від російських атак ховаються діти
Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в укритті на "Азоті" перебуває близько 800 людей.
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За його словами, у бомбосховищах місцеві жителі, які попросили покинути Сєвєродонецьк, однак їм відмовили. Серед людей, які ховаються від бомб, є діти, але Гайдай сказав, що їх мало.
Також очільник Луганської ОВА зазначив, що влучання росіян у цистерну з азотною кислотою не становить загрози для життя людей.
Окрім того, він повідомив, що на заводі, який перебуває у приватність власності, залишилося небагато хімікатів. Гайдай наголосив, що "Азот" не має значення з військової точки зору.
"Азот" – це точно не "Азовсталь",
– сказав він.
Гайдай розповів, що росіяни знову обстріляли "Азот" та влучили в одну з адміністративних будівель та склад, де зберігався метанол.
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Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку
- Збройні сили Росії у травні сконцентрувалися на захопленні Сєвєродонецька. Ситуація почала погіршуватися 26 травня, коли ворожа ДРГ зайшла в готель "Мир" на околиці міста.
- 30 травня війська агресора частково вдалося прорвати українську оборону. Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни змогли просунутись вглиб міста.
- 31 травня повідомлялося, що у Сєвєродонецьку складна ситуація, однак ЗСУ контролюють її. Також було відомо, що в місті тривають вуличні бої, а лінія фронту розділила Сєвєродонецьк навпіл.
- У цей же день Гайдай інформував, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька. 2 червня глава Луганської ОВА заявив, що ворог окупував 80% території міста.
- За даними Генштабу ЗСУ, російські військові встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька та закріплюються у центрі міста. В Офісі Президента повідомили, що Україна контролює промзону.
- Ввечері 2 червня у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія продовжує штурм Сєвєродонецька. Також в Офісі Президента повідомили, що ЗСУ затягнули окупантів у пастку та "рвуть їх".
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