На "Азоті" від російських атак ховаються діти

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в укритті на "Азоті" перебуває близько 800 людей.

До речі Росія ризикує сповільнити темп просування на Донбасі, – британська розвідка

За його словами, у бомбосховищах місцеві жителі, які попросили покинути Сєвєродонецьк, однак їм відмовили. Серед людей, які ховаються від бомб, є діти, але Гайдай сказав, що їх мало.

Також очільник Луганської ОВА зазначив, що влучання росіян у цистерну з азотною кислотою не становить загрози для життя людей.

Окрім того, він повідомив, що на заводі, який перебуває у приватність власності, залишилося небагато хімікатів. Гайдай наголосив, що "Азот" не має значення з військової точки зору.

"Азот" – це точно не "Азовсталь",

– сказав він.

Гайдай розповів, що росіяни знову обстріляли "Азот" та влучили в одну з адміністративних будівель та склад, де зберігався метанол.

До теми Втрати росіян у Сєвєродонецьку величезні, туди перекидають окупантів з інших напрямків, – Гайдай

Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

Дізнайтесь більше – Черник пояснив, чому Росія серйозно битиметься за Сєвєродонецьк: дивіться відео