Сєвєродонецьк досі український

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" озвучив начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, повідомляє 24 канал.

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За його словами, Сєвєродонецьк обороняється від російських окупантів. Олександр Стрюк заявив, що місто досі українське.

На жаль, лінія фронту розділила місто навпіл. Але місто ще обороняється, місто ще українське, наші воїни тримають оборону,

– розповів глава Сєвєродонецької ВЦА.

Він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться вибити загарбників із Сєвєродонецька.

На запитання про те, який відсоток міста вже окуповано, Стрюк повідомив, що приблизно у половині Сєвєродонецька росіяни зайняли позиції. Він наголосив, що йдеться не про окупацію, а тільки те, що загарбники зайняли позиції.

Також глава Сєвєродонецької ВЦА підтвердив слова очільника Луганської ОВА, що евакуація із Сєвєродонецька зупинена через бойові дії.

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Що відомо про постраждалих у Сєвєродонецьку

Начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації заявив, що конкретних цифр щодо поранених немає через проблеми зі зв'язком.

За попередньою інформацією, протягом 30 травня поранення отримали до десяти цивільних. Стрюк заявив, що стабільного зв'язку із Сєвєродонецьком немає і поки тривають бої його неможливо відновити.

Росіяни прорвали оборону у Сєвєродонецьку

Збройні сили Росії зосередили свої сили на захопленні Сєвєродонецька. 26 травня окупанти зайшли в готель "Мир", що на околицях міста.

30 травня у Міністерстві оборони повідомляли, що ситуація у Сєвєродонецьку складна, однак контрольована. У місті тривають вуличні бої і наші воїни намагаються завадити окупантам взяти в оточення угруповання ЗСУ. Також у Міноборони висловили стриманий оптимізм.

Увечері того ж дня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російським загарбникам таки вдалося частково прорвати українську оборону Сєвєродонецька. За його словами, росіяни змогли просунутись вглиб міста.

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