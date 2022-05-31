До повномасштабної війни у Сєвєродонецьку проживало понад 120 тисяч жителів

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Рада" розповів, що у Сєвєродонецьку залишилося 15 тисяч людей, повідомляє 24 канал.

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За його словами, до початку повномасштабної агресії Росії у Сєвєродонецьку проживало понад 120 тисяч жителів. Гайдай розповів, що більшість людей принципово не хоче виїжджати.

Він наголосив, що протягом трьох місяців практично кожного дня відбувалася евакуація, тому всі, хто мав бажання, міг виїхати.

Також глава Луганської ОВА повідомив, що евакуація з міста призупинена, адже тривають обстріли, що наражає на небезпеку людей.

Окрім того, Гайдай розповів про потреби Луганщини. Зокрема, він сказав що лікарні мають запас медикаментів. Натомість гуманітарну допомогу можливо доставити тільки у Лисичанськ і Гірську громада. По всій Луганській області немає води та газу.

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Яка ситуація у Сєвєродонецьку

Сергій Гайдай нещодавно інформував, що російські загарбники окупували 95% території Луганської області. Наразі відомо, що росіяни зосередилися на захопленні Сєвєродонецька.

26 травня збройні сили Росії зайшли в готель "Мир", що на околиці Сєвєродонецька. В оперативному командуванні "Схід" інформували, що дії окупантів не є ефективними, тому загарбники не зможуть захопити Сєвєродонецьк.

Фахівці Інституту вивчення війни ISW також заявляли, що росіяни навряд чи матимуть значний прогрес у вуличних боях за Сєвєродонецьк.

У Міністерстві оборони 30 травня повідомляли, що ситуація у Сєвєродонецьку складна, однак контрольована. Також у Міноборони висловили стриманий оптимізм.

Увечері 30 травня Сергій Гайдай повідомив, що збройним силам Росії вдалося частково прорвати українську оборону Сєвєродонецька. Окупанти змогли просунутись вглиб міста. За словами глави Луганської ОВА, у місті тривають вуличні бої.

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