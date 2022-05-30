Про це сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгин LIVE", передає 24 канал.

До теми Окупантам вдалося продавити оборону і трохи просунутись вглиб Сєвєродонецька, йдуть вуличні бої

"Окупанти розвивають наступ від захопленого готелю "Мир" на околиці міста. Просуваються вперед й радісно повідомляють, що захопили весь Сєвєродонецьк, але це не так. Вони просуваються по околицях, йдуть бої зі спробами пройти по головних проспектах та вулицях ближче до центру", – сказав Арестович.

Ситуація навколо Сєвєродонецька

За словами радника, окупанти намагаються обійти Сєвєродонецьк. Там є населений пункт, який з'єднує його з Лисичанськом. Арестович зазначив, що росіяни хочуть відрізати міста одне від одного. Така ймовірність може бути, але це означає, що плани у них не такі грандіозні й Лисичанськ загарбувати поки не планують.

Російські війська дещо відійшли від траси Бахмут – Лисичанськ одразу на трьох напрямках. Вони не можуть закріпитися на цьому шляху. Я б не сказав, що це контратаки, але це певні дії, які змусили відійти росіян на різні дистанції. Середня відстань – кілометр,

– розповів Арестович.

Зауважте Росіяни навряд чи атакуватимуть Бахмут і не просунулися у бік Слов'янська, – ISW

Прогнози щодо боїв

Американський Інститут вивчення війни ISW вважає, що росіяни не отримають значного прогресу у вуличних боях за Сєвєродонецьк. Дослідники назвали просування повільним і зазначили, що кампанія із захоплення Сходу України перетворилась на захоплення одного міста.

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