Про це повідомив в ефірі 24 каналу член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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Він пояснив, що тактика Збройних Сил України щодо оборони та захисту Сєвєродонецька, Лисичанська, Лиману та Бахмуту розрахована на те, щоб завдавати якомога більшої шкоди ворогу. Зокрема, виснажувати особовий склад окупантів та знищувати техніку противника.

За словами народного депутата, це дозволить вже незабаром перейти у контратаки й звільнити тимчасово окуповані російськими загарбниками території України.

Однак говорити про те, що масові контратаки будуть здійснюватись найближчим часом, на жаль, ми ще не можемо,

– підкреслив Веніславський.

Як зазначив політик, ворог має ще досить багато резервів. Зараз загарбники підтягують хоч і застарілі, але зразки озброєння, що дозволяють противнику і атакувати, і будувати достатньо глибоку лінію оборони.

"Головна мета зараз – завдати максимальної шкоди ворогу, аби потім переходити у контрнаступ. Але міста Сєвєродонецьк і Лисичанськ мають для ворога політичне значення", – додав Федір Веніславський.

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Навіщо Росії Сєвєродонецьк та Лисичанськ

Крім того, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони пояснив, навіщо Росії Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Він пригадав, що президент Росії Володимир Путін ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні декларував головну мету.

Мовиться про вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Наразі на Донбасі є 2 населені пункти, які російські окупанти намагаються захопити:

Сєвєродонецьк;

Лисичанськ.

Як наголосив Веніславський, ці населені пункти важливі для російських загарбників для того, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Для них це важливіше морально-політичне завдання, ніж військове, стратегічне або тактичне,

– резюмував народний депутат.

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