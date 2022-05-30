Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. Зараз на Донбасі зосереджений максимум бойової потужності російської армії.

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За словами Зеленського, ключовими мішенями для ворожої армії на цьому напрямку залишається кілька населених пунктів. Зокрема, мовиться про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївку, Курахове та Слов'янськ.

Я вдячний усім нашим захисникам та захисницям, які попри технічну й подекуди кількісну перевагу окупантів, героїчно тримають оборону,

– наголосив президент.

Обстріли окупантів не вщухають

Зеленський також розповів, що російські загарбники 30 травня вкотре обстріляли Харків. Також через кордон вони атакували й територію Сумської області. Водночас триває боротьба за Херсонщину.

"Крок за кроком звільняємо нашу землю і поступово наближаємось до тієї точки, у якій Росії все-таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться", – додав глава держави.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 30 травня: дивіться відео