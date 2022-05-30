Зокрема, протягом 30 травня на Донбасі Збройні Сили України знищили близько 50 російських окупантів. Про це повідомили в Оперативно-тактичному командуванні "Схід" на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Втрати загарбників на Сході за 30 травня

Найзапекліші бої й далі точаться у межах Донецької та Луганської областей – битва за український Донбас триває. Так, наші захисники й захисниці продовжують стримувати російських окупантів у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зазначається, що ЗСУ за добу 30 травня знищили на цьому відтинку фронту:

особового складу загарбників – до 50 осіб;

ворожих танків – 1 одиницю;

бойових машин піхоти окупантів – 1 одиницю;

самохідних артилерійських установок ворога – 1 одиницю;

мінометів – 3 одиниці;

безпілотних літальних апаратів – 1 одиницю.

Загальні втрати ворога за час повномасштабної війни проти України станом на 30 травня

До слова, від початку активної фази війни з 24 лютого Збройним Силам України по всій території нашої держави вдалось знищити:

особового складу російських окупантів – близько 30 350 осіб ;

; танків ворога – 1 349 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 282 одиниці;

артилерійських систем противника – 643 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 205 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гвинтокрилів – 174 одиниці;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 507 одиниць;

крилатих ракет – 118 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 258 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

Так, останніми днями, зокрема й через активні наступальні і штурмові дії на Сході, ворог щодоби загалом втрачає у війні проти України близько 100 – 200 своїх військових. При цьому у Генштабі Збройних Сил України підкреслюють, що кількість ліквідованих загарбників є орієнтовною, адже активні бойові дії ускладнюють підрахунок.

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