В частности, в течение 30 мая в Донбассе Вооруженные Силы Украины уничтожили около 50 российских оккупантов . Об этом сообщили в Оперативно-тактическом командовании "Восход" на официальной странице в фейсбуке.
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Потери захватчиков на Востоке за 30 мая
Самые ожесточенные бои продолжаются в пределах Донецкой и Луганской областей – битва за украинский Донбасс продолжается. Да, наши защитники и защитницы продолжают сдерживать российских оккупантов в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что ВСУ за сутки 30 мая уничтожили на этом отрезке фронта:
- личного состава захватчиков – до 50 человек;
- вражеских танков – 1 единица;
- боевых машин пехоты кафиров – 1 единица;
- самоходных артиллерийских установок врага – 1 единица;
- минометов – 3 единицы;
- беспилотных летательных аппаратов – 1 единица.
Общие потери врага за время полномасштабной войны против Украины по состоянию на 30 мая:
К слову, с начала активной фазы войны с 24 февраля Вооруженным Силам Украины по всей территории нашего государства удалось уничтожить :
- личного состава российских оккупантов – около 30 350 человек ;
- танков врага – 1 349 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 282 единицы;
- артиллерийских систем противника – 643 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 205 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолётов – 174 единицы;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 507 единиц;
- крылатых ракет – 118 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 258 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
Так, в последние дни, в том числе через активные наступательные и штурмовые действия на Востоке, враг ежесуточно в целом теряет в войне против Украины около 100 – 200 своих военных . При этом в Генштабе Вооруженных Сил Украины подчеркивают, что количество ликвидированных захватчиков является ориентировочным, ведь активные боевые действия усложняют подсчет.
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