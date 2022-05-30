Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал. Сейчас на Донбассе сосредоточено максимум боевой мощи российской армии.

По теме ВСУ оттеснили россиян в направлении трассы Лисичанск – Бахмут, – Гайдай

По словам Зеленского, ключевыми мишенями для вражеской армии в этом направлении остается несколько населенных пунктов. Речь идет о Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, Авдеевке, Курахове и Славянске.

Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые несмотря на техническое и кое-где количественное преимущество оккупантов героически держат оборону,

– подчеркнул президент.

Обстрелы оккупантов не утихают

Зеленский также рассказал, что российские захватчики 30 мая в очередной раз обстреляли Харьков. Через границу они атаковали и территорию Сумской области. В то же время идет борьба за Херсонщину.

"Шаг за шагом освобождаем нашу землю и постепенно приближаемся к той точке, в которой России все-таки придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется", – добавил глава государства.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона несет значительные потери. По состоянию на 30 мая на войне погибли не менее 30 350 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Обстрелы со стороны российских военных привели к утечке аммиака в Бахмутском районе Донбасса. Сейчас ситуация контролируема и не представляет угрозы.

В Генштабе рассказали, что на Донецком направлении российские оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы и авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка и Лисичанск. От ракетных ударов страдали Соледарь и Северск.

По данным Оперативно-тактической группировки "Восток", в течение 30 мая на Донбассе Вооруженные Силы Украины уничтожили около 50 российских оккупантов.

Российские военные обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области. В результате погиб французский журналист, а эвакуацию пришлось остановить.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ удалось вытеснить россиян в направлении трассы Лисичанск – Бахмут.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 30 мая: смотрите видео