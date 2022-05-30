Спасатели отслеживают, как облако с аммиаком будет распространяться

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире канала "Рада" рассказал о последствиях вражеского удара, из-за чего и произошла утечка аммиака, сообщает 24 канал.

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Как сообщил Кириленко, произошло попадание в дренажный клапан, спускающий аммиак. Он сообщил, что аммиакопровод Тольятти – Одесса, в который попали россияне, был бездействен.

Глава Донецкой ОВА отметил, что максимальный радиус поражения может быть 4 километра. По состоянию на 19:40, когда Кириленко сообщал детали, радиус распространения составлял более 2 километров.

Он подчеркнул, что для населенных пунктов нет большой угрозы. Сообщается, что спасатели отслеживают, как облако с аммиаком будет распространяться.

По словам Кириленко, 9 пожарных автомобилей дежурят и готовы приступить к работе, когда облако будет поступать в населенные пункты.

Что известно об утечке аммиака

Глава Донецкой ОВА сообщил, что в результате боевых действий повредили герметичность ветви аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Сообщалось, что в опасности сразу 7 населённых пунктов. Кириленко информировал, что облако аммиака движется над почвой от села Маевское в направлении Бахмута.



Первая помощь при отравлении аммиаком / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ



Что делать в случае утечки аммиака / Инфографика 24 канала

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