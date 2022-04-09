О новой атаке оккупантов сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он призвал людей не выходить из укрытий и закрыть окна, если они находятся дома.
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Сергей Гайдай подчеркнул, что азотная кислота опасна для человеческого организма. Поэтому голова ОВА просит подготовить маски, смоченные в содовом растворе.
Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые.
Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами,
– подчеркнул Гайдай.
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