О новой атаке оккупантов сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он призвал людей не выходить из укрытий и закрыть окна, если они находятся дома.

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Сергей Гайдай подчеркнул, что азотная кислота опасна для человеческого организма. Поэтому голова ОВА просит подготовить маски, смоченные в содовом растворе.

Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые.

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами,

– подчеркнул Гайдай.

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Как защитить себя во время химической атаки / Инфографики 24 канала