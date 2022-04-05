В Государственной службе чрезвычайных ситуаций подготовили инфографику, в которой описали алгоритм действий для того, чтобы защититься от азотной кислоты.

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Советы по защите от воздействия азотной кислоты

Спасатели напомнили, что оккупанты 5 апреля попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном.

Из-за этого образовалось облако красно-бурого цвета, а в атмосферный воздух попали ядовитые химические вещества.

– объяснили в ГСЧС.

Там подчеркнули, что для человека оксид азота опасен при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Поэтому следует соблюдать определенные советы, которые помогут спасти жизнь.

Алгоритм действий для защиты:

закрыть плотно дверь и окна;

надеть респиратор или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором соды или щелочной водой;

защитить глаза.

Кроме того, по возможности, следует надеть противогаз.

Как защититься от азотной кислоты / Инфографика ДСНС

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