После попадания в цистерну с азотом местные власти призвали людей оставаться в укрытии, не открывать окна и двери, подготовить влажные повязки. Ведь азотная кислота очень опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу.

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"По своим последствиям этот инцидент аналогичен применению химического или биологического оружия. Это лишний раз подтверждает истинные намерения враждебной стороны, заключающиеся в том, чтобы уничтожать не только войска и инфраструктуру, а и население нашей страны, которое не хочет жить в "русском мире"", – написал по этому поводу глава франции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Что делать при взрыве азотной кислоты