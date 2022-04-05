Після влучення в цистерну з азотом, місцева влада закликала людей залишатися в укритті, не відчиняти вікна та двері, підготувати вологі пов’язки. Адже азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні й потраплянні на шкіру.
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"За своїми наслідками цей інцидент аналогічний до застосування хімічної чи біологічної зброї. Це зайвий раз підтверджує справжні наміри ворожої сторони, які полягають у тому, щоб знищувати не лише війська та інфраструктуру, а населення нашої країни, яке не хоче жити в "русском мире", – написав з цього приводу голова франції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.
Що робити під час вибуху азотної кислоти
- Якщо Ви у приміщенні – закрити двері та вікна. Не виходити з укриттів.
- Підготувати вологі маски для обличчя. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.
- При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.
- При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.
- При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.
- При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.