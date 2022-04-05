Після того, як російських окупантів вибили з Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших містечок та сіл навколо Києва, стали видні звірства які там вони вчинили.

Важливо Є чіткі дані нелюдів, ідентифікуємо останні прізвища, – Веніславський про звірства окупантів

Буча весь цей час була окупована 64-ю ОМСБр. Тож саме її представники причетні до геноциду українців.

Після втечі з України, цю бригаду спочатку вивели в Білорусь, де вона перебувала поблизу міста Мозир. Через два дні їх вже перекинули до російського Бєлгорода. Там їм дадуть лише два дні на відпочинок, після чого знову кинуть в бій проти української армії. При цьому що інші підрозділи, зазвичай, отримували більше часу на відпочинок після участі в бойових діях.

Українська розвідка повідомляє, що їх можуть кинути на одну з "гарячих точок" – Харківський напрямок.

Причин такого можуть буді дві. Перша полягає в тому, щоб залякати місцевих мешканців окупованих сіл та міст, куди увійде ця бригада. Адже українці, які вже знатимуть про геноцид в Бучі, менше чинитимуть опір.

Друга причина – намагання "утилізувати" непотрібних свідків. Адже їх планують кинути на ділянку фронту, де активно йдуть бої, а відтак і шансів залишитися в живих – значно менше. Відтак не буде кому розповісти по злочини, які російська армія вчиняла в Бучі.

Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду,

– йдеться в повідомленні української розвідки.

Українські розвідники запевнили, що зараз триває документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією. І пообіцяли, що жоден злочинець-окупант не уникне належного покарання.