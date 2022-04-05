После того как российских оккупантов выбили из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городков и сел вокруг Киева, стали видны зверства, которые там они совершили.

Важно Есть данные нелюдей, идентифицируем последние фамилии, – Вениславский о зверствах оккупантов

Буча все это время была оккупирована 64 ОМСБр. Именно ее представители причастны к геноциду украинцев.

После побега из Украины эту бригаду сначала вывели в Беларусь, где она находилась вблизи города Мозырь. Через два дня их уже перебросили в российский Белгород. Там им дадут всего два дня на отдых, после чего снова бросят в бой против украинской армии. При этом другие подразделения, как правило, получали больше времени на отдых после участия в боевых действиях.

Украинская разведка сообщает, что их могут бросить на одну из "горячих точек" – Харьковское направление.

Причин такого могут быть две. Первое состоит в том, чтобы запугать местных жителей оккупированных сел и городов, куда войдет эта бригада. Ведь украинцы, которые уже будут знать о геноциде в Буче, будут меньше сопротивляться.

Вторая причина – попытка "утилизировать" ненужных свидетелей. Ведь их планируют бросить на участок фронта, где активно идут бои, а значит и шансов остаться в живых – гораздо меньше. Следовательно, некому будет рассказать о преступлениях, которые российская армия совершала в Буче.

Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Впрочем, российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению,

– говорится в сообщении украинской разведки.

Украинские разведчики заверили, что сейчас идет документирование многочисленных военных преступлений и преступников против человечности, совершенных российской армией. И пообещали, что ни один преступник-оккупант не избежит должного наказания.