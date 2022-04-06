Минприроды разрабатывает механизм, позволяющий взыскать с РФ репарации

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире общенационального телемарафона "UA вместе".

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По его словам, Минприроды разрабатывает механизм, позволяющий взыскать с РФ репарации за причинение вреда природе.

Стрелец отметил, что в мировой практике почти нет примеров получения репараций за причинение вреда окружающей среде. Следовательно, Украина может стать одной из первых стран, которая получит максимальное возмещение.

В мировой практике практически нет примеров получения репараций при нанесении вреда окружающей среде. Мы сегодня нарабатываем соответствующие механизмы в рамках общего кейса, который нарабатывает Кабинет Министров, для того чтобы стать первой страной, которая получит максимальное возмещение таких убытков,

– сказал Стрелец.

Он сообщил, что Минприроды уже направило часть разработанных методик по определению размера ущерба Министерству юстиции. Еще часть, по словам министра, находится в разработке.

Ранее Стрелец заявил, что Украина зафиксировала более 100 случаев экоцида со стороны российских захватчиков. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов гривен.

Из-за российских обстрелов площадь загрязнения взрывчатыми предметами в Украине уже составляет 300 тысяч квадратных километров.

Также в результате действий россиян под угрозой уничтожения находятся около 200 территорий Изумрудной сети.

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