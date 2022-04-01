Известно, что боевые действия охватили треть площадей природно-заповедного фонда Украины.
Интересно Предположительно, снова техника безопасности: после склада боеприпасов в Белгороде вспыхнула нефтебаза
На этих территориях произрастают тысячи видов растений, которые занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом. А животные из-за боевых действий либо погибают, либо вынуждены бежать.
Ученые сообщили, что под угрозой уничтожения находятся около 200 территорий Изумрудной сети.
Это 2,9 миллиона гектаров, требующих охраны на общеевропейском уровне и важных для редких в Европе видов и природных поселков.
– сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
В зоне риска находятся цельные нераспаханные степи, меловые склоны в Донецкой области, приморские экосистемы в южных областях, болота на севере.
Следствие войны на окружающей среде в целом
Движение тяжелой техники, строительство фортификационных сооружений и боевые действия, повреждающие почвенный покров, приводят к деградации растительного покрова и усиливает ветровую и водную эрозии.
При детонации ракет и артиллерийских снарядов окисляются окружающие почвы, древесина, дернина, конструкции, а также образуется ряд химических соединений — угарный газ, бурый газ, диоксид азота, формальдегид, большое количество токсичной органики. Во время взрыва все вещества проходят полное окисление, а продукты химической реакции высвобождаются в атмосферу.
Кроме того, произойдет разрушение экосистем, загрязнение почв, уменьшение биоразнообразия, рост количества вредителей в лесах.
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