Відомо, що бойові дії охопили третину площ природно-заповідного фонду України.

Важливо Ймовірно, знову техніка безпеки: після складу боєприпасів у Бєлгороді спалахнула нафтобаза

На цих територіях росте тисячі видів рослин, які занесені до Червоної книги України та охороняються законом. А тварини через бойові дії або гинуть, або вимушені тікати.

Науковці повідомили, що під загрозою знищення перебувають майже 200 територій Смарагдової мережі.

Це 2,9 мільйона гектарів, які потребують охорони на загальноєвропейському рівні та важливі для рідкісних у Європі видів і природних оселищ,

– повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

У ризику перебувають цілинні нерозорані степи, крейдяні схили на Донеччині, приморські екосистеми у південних областях, болота на півночі.

Наслідок війни на довкіллі загалом

Рух важкої техніки, будівництво фортифікаційних споруд і бойові дії пошкоджують ґрунтовий покрив призводить до деградації рослинного покриву і посилює вітрову та водну ерозії.

Під час детонації ракет та артилерійських снарядів окислюються навколишні ґрунти, деревина, дернина, конструкції, а також утворюється низка хімічних сполук — чадний газ, бурий газ, діоксид азоту, формальдегід, велика кількість токсичної органіки. Під час вибуху всі речовини проходять повне окиснення, а продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу.

Крім того, буде руйнування екосистем, забруднення ґрунтів, зменшення біорізноманіття, зростання кількості шкідників у лісах.

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