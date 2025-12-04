Про це в коментарі 24 Каналу заявив начальник відділу комунікацій 7 корпусу ДШВ, полковник Володимир Полевий.

Чи дійсно Мирноград перебуває в оточенні?

Володимир Полевий пояснив, що оточення українських підрозділів в Мирнограді на Донеччині наразі немає. За його словами, логістика в місті ускладнена, але є.

Заводимо і виводимо підрозділи,

– підкреслив військовий.

Нагадаємо, 3 грудня у коментарі для ЗМІ морські піхотинці заявили, що Мирноград нібито перебуває під повним оточенням ворога. За словами військових, така ситуація триває щонайменше з 29 листопада.

Водночас бійці зауважили, що утримання Мирнограда можливе, якщо вдасться реалізувати план щодо деблокування та контролювати Родинське й Красний Лиман. Як наслідок, українські захисники зможуть налагодити логістику.

Важливо! Про майже повне оточення також заявляли в НАТО. За словами високопосадовця Альянсу, в місті є вузький коридор, через який українці можуть здійснювати відступ певних сил, але навіть цей коридор перебуває під вогневим контролем.

Що зараз відбувається на Донеччині?