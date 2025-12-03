По це в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, наголосивши, що Сили оборони України зробили все, що могли – по максимуму, вибудували лінію боєзіткнення, яка зараз розмежовує місто, відділяючи північну околицю від інших частин по залізниці.
Як відбувається логістика СОУ в районі Покровська?
Німецьке видання Bild написало про повне захоплення росіянами Покровська. А стосовно Мирнограда, посилаючись на слова лише одного військового, повідомило, що начебто тисяча бійців СОУ зараз потрапила там в оточення. Військовий оглядач озвучив, що обурений такою інформацією.
Яка може бути тисяча бійців у Мирнограді? Таку кількість фронт у контактних боях не бачив вже напевно 1,5 року. Це складно уявити, зараз подекуди батальйони складаються максимум з сотні військових. Ця тема викликає дуже багато запитань до коректності подачі інформації,
– озвучив Пехньо.
Зі слів військового оглядача, ситуація на Покровському напрямку напружена, а логістика на Мирноград дійсно жахлива. Він зауважив, що українські війська перебувають там на межі повного оточення, а логістика в ті райони наземним шляхом не відбувається, а лише через повітряний простір. Однак він пояснив, що така ситуація склалась на багатьох ділянках фронту.
"Зараз увесь фронт – це переплетені позиції. Від однієї до іншої може бути декілька кілометрів, на них стоїть по 1 – 3 людей, в цей міжпозиційний простір просочується противник, заходить в тил нашим спостережним пунктам. Таким чином вони опиняються в оточенні. Зараз уже менше контактних боїв, але більше відрізання логістики завдяки дронам. Це те саме, що ми довго спостерігали на Добропільському напрямку", – зазначив Пехньо.
Військовий оглядач підсумував, що ситуація довкола Покровська має тенденцію до погіршення, а росіяни загалом на фронті мають стратегічну перевагу. Однак він наголосив, що інформація про нібито оточення тисячі українських військових в Мирнограді – викликає дуже багато питань та сумнівів.
Яка ситуація в районі Покровська і Мирнограда: дивіться на карті
Що відбувається на Покровському напрямку?
У 7-му корпусі ДШВ, який тримає оборону Покровська, повідомили, що ворог ув'яз у міських боях та наразі не може взяти контроль над містом за допомогою зброї. Тому противник намагається посилити пропаганду, видаючи заяви про нібито повне захоплення Покровська. Там констатують, що ситуація залишається складною, росіяни активно штурмують північну частину міста. Логістика ускладнена, але функціонує. Триває операція із розширення логістичних коридорів.
НАТО оцінює ситуацію так, що Покровськ захоплений росіянами на 95%. Стосовно Мирнограда, там вважають, що місто практично опинилося в оточенні.
Політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук, який нещодавно повернувся з Покровського напрямку, розповів, що наразі Покровськ уявляє собою суцільну "сіру" зону. Ворог намагається просуватися у північну частину міста, яку контролюють СОУ, та прагне проникнути до села Гришине, бо це є ключовий логістичний пункт.