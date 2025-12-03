По це в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, наголосивши, що Сили оборони України зробили все, що могли – по максимуму, вибудували лінію боєзіткнення, яка зараз розмежовує місто, відділяючи північну околицю від інших частин по залізниці.

Як відбувається логістика СОУ в районі Покровська?

Німецьке видання Bild написало про повне захоплення росіянами Покровська. А стосовно Мирнограда, посилаючись на слова лише одного військового, повідомило, що начебто тисяча бійців СОУ зараз потрапила там в оточення. Військовий оглядач озвучив, що обурений такою інформацією.

Яка може бути тисяча бійців у Мирнограді? Таку кількість фронт у контактних боях не бачив вже напевно 1,5 року. Це складно уявити, зараз подекуди батальйони складаються максимум з сотні військових. Ця тема викликає дуже багато запитань до коректності подачі інформації,

– озвучив Пехньо.

Зі слів військового оглядача, ситуація на Покровському напрямку напружена, а логістика на Мирноград дійсно жахлива. Він зауважив, що українські війська перебувають там на межі повного оточення, а логістика в ті райони наземним шляхом не відбувається, а лише через повітряний простір. Однак він пояснив, що така ситуація склалась на багатьох ділянках фронту.

"Зараз увесь фронт – це переплетені позиції. Від однієї до іншої може бути декілька кілометрів, на них стоїть по 1 – 3 людей, в цей міжпозиційний простір просочується противник, заходить в тил нашим спостережним пунктам. Таким чином вони опиняються в оточенні. Зараз уже менше контактних боїв, але більше відрізання логістики завдяки дронам. Це те саме, що ми довго спостерігали на Добропільському напрямку", – зазначив Пехньо.

Військовий оглядач підсумував, що ситуація довкола Покровська має тенденцію до погіршення, а росіяни загалом на фронті мають стратегічну перевагу. Однак він наголосив, що інформація про нібито оточення тисячі українських військових в Мирнограді – викликає дуже багато питань та сумнівів.

Яка ситуація в районі Покровська і Мирнограда: дивіться на карті

Що відбувається на Покровському напрямку?