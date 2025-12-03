Про це в етері 24 Каналу розповів політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук, який нещодавно повернувся з Покровського напрямку. Він зазначив, що є декілька етапів доставки для забезпечення українських військ. Ворог це бачить, намагається користуватись тим, що СОУ відчувають проблеми з логістикою, і атакує.

Що відбувається у Покровську та куди суне ворог?

Сьогодні місто Покровськ на Донеччині – це велика "сіра" зона. Там тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Зі слів майора ЗСУ, росіяни користуються несприятливими погодними умовами – густим туманом, і пробують встромити на певній ділянці свій триколор.

Вони намагаються створювати пропагандистські наративи, аби максимально тиснути як на українське суспільство і бійців, так і на європейську спільноту. Ситуація в самому Покровську є доволі напруженою, але є чітке розуміння хто і де стоїть,

– наголосив Ткачук.

Нині південна частина Покровська – за ворогом. В центрі міста точаться важкі бої в міській забудові. Противник пробує просуватися на північ. Зі слів Ткачука, північна частина залишається під контролем Сил оборони України.

Феноменальну роботу проводить 7-й корпус ДШВ та підрозділи, які підпорядковуються. Абсолютно важку системну роботу здійснюють всі ці бійці для того, аби не стільки стабілізувати, як оформити там лінію боєзіткнення, яку зараз можна визначити вздовж залізниці. Вона пролягає якраз через центральну частину Покровська,

– пояснив Ткачук.

Ворог намагається просочитися в Гришине, це ключовий логістичний пункт, який забезпечує оборону Покровсько-Мирноградської агломерації. Нині це село контролюють українські війська. Противник, зі слів майора ЗСУ, розуміє важливість цього населеного пункту, тому прагне туди проникнути.

Зі слів Ткачука, хоча ситуація в Покровську дійсно складна, а подекуди й критична, казати сьогодні про те, що місто перебуває повністю під контролем Росії – некоректно, це не відповідає дійсності.

