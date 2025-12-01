Попри це, Сили оборони продовжують стримувати росіян на цій ділянці фронту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 7 корпус ДШВ.

Яка ситуація у Покровську та Мирнограді?

У ДШВ розповіли, що бійці готуються до виконання завдань у зимовий період – укріплюють та облаштовують позиції.

Минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Нагадаємо, військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях,
– кажуть військові.

Вони розповіли, що у листопаді у Покровській агломерації було ліквідовано 1 221 окупант, ще 545 – поранено.

Також знищено або пошкоджено:

  • 140 одиниць авто- та мототранспорту,

  • 7 бойових броньованих машин,

  • 3 танки,

  • збито 3 220 БПЛА всіх видів.

Лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат – співмірна з чисельністю цілого батальйону,
– наголошують у ДШВ.

Водночас там додали, що складністю є те, що логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу окупантів.

Були поодинокі випадки появи росіян біля логістичних коридорів, але ЗСУ їх виявляють та атакують.

Ускладненою логістика залишається у Мирнограді. Попри все, українські підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації – днями вдалося провести заміну особового складу.

ДШВ виявили та ліквідували окупантів у Покровську: дивіться відео

Останні новини фронту

  • Протягом доби 30 листопада на фронті було зафіксовано 171 бойове зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 66 штурмових дій.

  • Президент Зеленський заявив, що ЗСУ майже зачистили Куп'янськ. Цим він спростував заяви росіян про захоплення міста. Водночас він визнав, що подекуди окупанти таки мають успіхи.

  • Так, за даними DeepState, у листопаді Росія окупувала 505 квадратних кілометрів української території, а це майже вдвічі перевищує показник вересня.