Несмотря на это, Силы обороны продолжают сдерживать россиян на этом участке фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
Какова ситуация в Покровске и Мирнограде?
В ДШВ рассказали, что бойцы готовятся к выполнению задач в зимний период – укрепляют и обустраивают позиции.
В прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Напомним, военно-политическое руководство объявило о так называемом окружении группировки еще в октябре. Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях,
– говорят военные.
Они рассказали, что в ноябре в Покровской агломерации было ликвидировано 1 221 оккупант, еще 545 – ранены.
Также уничтожено или повреждено:
140 единиц авто- и мототранспорта,
7 боевых бронированных машин,
3 танка,
сбито 3 220 БПЛА всех видов.
Только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 – ранили. Такое количество потерь – соизмеримо с численностью целого батальона,
– отмечают в ДШВ.
В то же время там добавили, что сложностью является то, что логистические пути уязвимы к огневому воздействию оккупантов.
Были единичные случаи появления россиян у логистических коридоров, но ВСУ их обнаруживают и атакуют.
Осложненной логистика остается в Мирнограде. Несмотря на все, украинские подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации – на днях удалось провести замену личного состава.
Последние новости фронта
В течение суток 30 ноября на фронте было зафиксировано 171 боевое столкновение. В частности, на Покровском направлении ВСУ остановили 66 штурмовых действий.
Президент Зеленский заявил, что ВСУ почти зачистили Купянск. Этим он опроверг заявления россиян о захвате города. В то же время он признал, что кое-где оккупанты таки имеют успехи.
Так, по данным DeepState, в ноябре Россия оккупировала 505 квадратных километров украинской территории, а это почти вдвое превышает показатель сентября.