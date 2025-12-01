Осень на фронте была крайне сложной. Ноябрь стал самым "жарким" месяцем на фронте, ведь за месяц на фронте произошло 5 990 атак. Ранее "самым жарким" в 2025 был май, когда враг атаковал 5 716 раз.

В конце осени погодные условия сыграли на руку врагу – туман усложнил работу операторам БПЛА и создал возможности для просачивания россиян на разных направлениях. В зиму мы входим с ситуацией, когда в разгаре битвы за сразу 9 ключевых городов на фронте. Ожесточенные бои – за Покровск и Мирноград. Также враг нацелился на Гуляйполе, Северск, Константиновку и Лиман. Продолжаются бои в Волчанске, Купянске и Часовом Яру. В последнем враг возобновил активные штурмовые действия.

О том, какой была последняя неделя осени на фронте с 24 по 30 ноября 2025 года читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

С 5 990 штурмовых действий, которые состоялись в ноябре, 1 552 атаки пришлись на прошлую неделю. Это наибольшее количество за последние несколько месяцев.

Количество вражеских атак в течение недели колебалось от 156 до 311 в сутки. Последнее число – "рекорд" 2025 года. 28 ноября россияне совершили наибольшее количество атак в этом году и провели по несколько десятков штурмов возле Лимана, Константиновки и Покровска, а также в Днепропетровской области и возле Гуляйполя.

По направлениям ситуация на прошлой неделе была следующая:

Покровское – 453 атаки;

Александровское – 192 атаки;

Константиновское – 178 атак;

Лиманское – 165 атак;

Гуляйпольское – 116 атак;

Славянское – 91 атака;

Харьковское – 48 атак;

Купянское – 45 атак;

Ореховское – 35 атак;

Сумское – 22 атаки;

Краматорское – 16 атак;

Приднепровское – 9 атак.

Несмотря на количество штурмов, линия соприкосновения осталась неизменной на Сумском, Купянском, Краматорском, Константиновском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Продвижение россиян в Волчанске

Удар по Белгородской дамбе существенно уменьшил вражескую активность на севере Харьковской области, однако россияне не отказываются от намерений продвигаться. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться на севере Волчанска и у его окрестностей. Также расширилась серая зона в районе села Синельниково.

Оборону Волчанска усложняет то, что город полностью разрушен россиянами, которые сбрасывают КАБы, применяют ствольную и реактивную артиллерию, ракеты и дроны разных типов.





Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP

В то же время продолжаются бои в Купянске, однако линия соприкосновения там неизменна. Россиянам не удается продвигаться там, хотя пропаганда упорно заявляет об "окружении ВСУ" как в Волчанске, так и в Купянске. Это абсолютно не соответствует действительности.

Битва за Лиман и Северск в самом разгаре

Еще два города, на которые нацелилась вражеская армия – на севере Донецкой области. Речь о Лимане и Северске.

На прошлой неделе враг продвинулся возле Ямполя и серая зона на юго-восток от Лимана расширилась в сторону Дибровы. В самом Лимане серая зона не увеличилась, однако ситуация для города усложняется.





Ситуация в районе Лимана / Карта DeepStateMAP

В районе Северска ситуация также очень тяжелая. Неделей ранее россияне прорывались в город, из-за чего на юге Северска образовалась серая зона. На прошлой неделе она расширилась и охватила восток города.

В то же время враг продвинулся возле Верхнекаменского и в районе Серебрянки и вплотную дошел до городской застройки Северска и закрепился на восточной окраине.





Ситуация в районе Северска / Карта DeepStateMAP

Ожесточенные бои за Покровск не утихают

Покровское направление – самое тяжелое на всем фронте, особенно ожесточенные бои идут именно за Покровско-Мирноградскую агломерацию.

В районе Мирнограда на прошлой неделе российские войска продвинулись в районе поселка Новоэкономического и сел Николаевка, Казацкое и Проминь. Со стороны последнего вражеские войска, вероятно, закрепились на юго-восточной окраине Мирнограда.





Ситуация в районе Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Тяжелые бои идут в самом Покровске, особенно в центральной части, где на прошлой неделе россияне имели продвижение. Около 100 оккупантов просочились за железную дорогу, но Силы обороны уничтожают врага. Однако оборону усложняет туман, который использует российская армия для атак.





Ситуация в Покровске / Карта DeepStateMAP

Однако бои продолжаются и на других участках Покровского направления, например в районе поселка Новопавловка, где расширилась серая зона. Враг продвинулся в селе Дачное Днепропетровской области, одновременно Силы обороны освободили село Ивановку.





Ситуация на границе Донецкой и Днепропетровской областей / Карта DeepStateMAP

Россияне вплотную подходят к Гуляйполю

Ухудшается ситуация на Гуляйпольском направлении. На прошлой неделе россияне продвинулись в районе сел Яблочное, Ровнополье и Сладкое в сторону дороги, ведущей с севера к Гуляйполю.

В то же время россияне оккупировали села Зеленый Гай и Высокое, что восточнее Гуляйполя. Это были последние села, которые отделяли захватчиков от города.

Серая зона уже охватывает восточные окраины Гуляйполя, хотя врагу закрепиться там не удалось, но линия фронта уже вплотную под Гуляйполем. Россияне любой ценой пытаются зайти в Гуляйполе до морозов, чтобы закрепиться в городской застройке.

Очевидно, россияне хотят давить на город с востока и севера. С учетом того, что линия соприкосновения также проходит к югу от Гуляйполя, россияне хотят окружить его или по меньшей мере взять в клешни.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Учитывая усиление атак и выделение почти трети российского бюджета в следующем году на войну, разговоры о мирных соглашениях не имеют смысла, если сидеть сложа руки. Что бы ни говорили в Москве, Вашингтоне или даже в Брюсселе – ситуация на фронте совсем другая. Она сложная, но весь ее груз – на ребятах и девушках, которые потом и кровью делают все, чтобы остановить россиян.