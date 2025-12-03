Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, подчеркнув, что Силы обороны Украины сделали все, что могли – по максимуму, выстроили линию боестолкновения, которая сейчас разграничивает город, отделяя северную окраину от других частей по железной дороге.
Как происходит логистика СОУ в районе Покровска?
Немецкое издание Bild написало о полном захвате россиянами Покровска. А относительно Мирнограда, ссылаясь на слова только одного военного, сообщило, что якобы тысяча бойцов СОУ сейчас попала там в окружение. Военный обозреватель озвучил, что возмущен такой информацией.
Какая может быть тысяча бойцов в Мирнограде? Такое количество фронт в контактных боях не видел уже наверное 1,5 года. Это сложно представить, сейчас кое-где батальоны состоят максимум из сотни военных. Эта тема вызывает очень много вопросов к корректности подачи информации,
– озвучил Пехньо.
По словам военного обозревателя, ситуация на Покровском направлении напряженная, а логистика на Мирноград действительно ужасная. Он отметил, что украинские войска находятся там на грани полного окружения, а логистика в те районы наземным путем не происходит, а только через воздушное пространство. Однако он пояснил, что такая ситуация сложилась на многих участках фронта.
"Сейчас весь фронт – это переплетенные позиции. От одной до другой может быть несколько километров, на них стоит по 1 – 3 человека, в это межпозиционное пространство просачивается противник, заходит в тыл нашим наблюдательным пунктам. Таким образом они оказываются в окружении. Сейчас уже меньше контактных боев, но больше отрезание логистики благодаря дронам. Это то же, что мы долго наблюдали на Добропольском направлении", – отметил Пехньо.
Военный обозреватель подытожил, что ситуация вокруг Покровска имеет тенденцию к ухудшению, а россияне в целом на фронте имеют стратегическое преимущество. Однако он отметил, что информация о якобы окружении тысячи украинских военных в Мирнограде – вызывает очень много вопросов и сомнений.
Какая ситуация в районе Покровска и Мирнограда: смотрите на карте
Что происходит на Покровском направлении?
В 7-м корпусе ДШВ, который держит оборону Покровска, сообщили, что враг увяз в городских боях и пока не может взять контроль над городом с помощью оружия. Поэтому противник пытается усилить пропаганду, выдавая заявления о якобы полном захвате Покровска. Там констатируют, что ситуация остается сложной, россияне активно штурмуют северную часть города. Логистика затруднена, но функционирует. Продолжается операция по расширению логистических коридоров.
НАТО оценивает ситуацию так, что Покровск захвачен россиянами на 95%. Относительно Мирнограда, там считают, что город практически оказался в окружении.
Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, который недавно вернулся из Покровского направления, рассказал, что сейчас Покровск представляет собой сплошную "серую" зону. Враг пытается продвигаться в северную часть города, которую контролируют СОУ, и стремится проникнуть в село Гришино, потому что это ключевой логистический пункт.