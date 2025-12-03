Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар 2 військовослужбовців з Покровського напрямку для hromadske.
Що кажуть морпіхи про ситуацію в Мирнограді?
Морські піхотинці розповіли журналістам, що ситуація із повним оточенням Мирнограда ворогом триває щонайменше з 29 листопада.
У суботу (29 листопада – 24 Канал) одні наші (військові – 24 Канал) намагалися зайти – підірвалися на міні. Інші намагалися вийти – вступили в контакт і відтяглися назад в місто. У нашому батальйоні крайня ротація була 12 листопада,
– каже співрозмовник видання у 38 бригаді морської піхоти.
Інший співрозмовник hromadske серед командирів заявив, що українські військові наразі намагаються деблокувати гарнізон у Мирнограді.
"Останні днів п'ять – це повне оточення. Проводяться дії щодо деблокування, частково ці дії мають успіх", – розповів офіцер.
Військовий зауважив, що утримання Мирнограда можливе, якщо вдасться реалізувати план щодо деблокування та контролювати Родинське й Красний Лиман. Так в українських оборонців у Мирнограді буде логістика.
До речі, військовий оглядач Василь Пехньо наголосив в етері 24 Каналу, що логістика на Мирноград дійсно жахлива. Експерт зауважив, що українські війська перебувають на тому відтинку фронту на межі повного оточення, а логістика в ті райони наземним шляхом не відбувається, а лише через повітряний простір.
Яка зараз ситуація в Мирнограді: дивіться на карті
Що раніше писали військові про ситуацію біля Мирнограда?
3 грудня, 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ стверджував, що за останній тиждень Сили оборони здійснили кілька ротацій особового складу в районі Мирнограда. Логістика на напрямку залишається ускладненою, але функціонує.
За оцінками НАТО, Мирноград на Донеччині перебуває "практично в оточенні". Наразі українські військові, які тримають оборону міста, залежать від постачання за допомогою дронів.
Аналітики DeepState 1 грудня в оновленні карти повідомляли, що окупанти просунулися в напрямку Мирнограда на Донеччині. Сама ж Покровсько-Мирноградська агломерація нині вважається однією із найбільш гарячих точок.