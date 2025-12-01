Про те, чому Костянтинівку та Покровсько – Мирноградський напрямок у такій ситуації можна вважати пунктом атаки на весь Донецький регіон, генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів в ефірі 24 Каналу. Він оцінив небезпечні маневри росіян і пояснив, за яких умов Україні вдасться втримати цей сектор фронту.

Дивіться також Активні атаки та штурми росіян на декількох напрямках фронту: карта бойових дій 1 грудня

Як Росія створює плацдарм для удару по Донеччині?

Маломуж пояснив, що Росія одночасно тисне на кількох напрямках, намагаючись прорватися до ключових міст. Біля Куп'янська ворог заходить малими штурмовими групами з флангів, захоплює окремі опорні пункти, але українські сили беруть їх в оточення та проводять зачистку. Подібну тактику росіяни застосовують і на Донеччині, зокрема біля Костянтинівки, Покровська та Мирнограда.

Цього тижня йде надзвичайно жорстокий тиск, задіяні всі ресурси Росії, щоб прорвати наші рубежі,

– зазначив генерал.

Костянтинівка, за його словами, стала однією з найгарячіших точок. Росіяни кілька разів заходили в місто, проникали на околиці, а українські підрозділи вибивали їх і нейтралізували групи, що рухалися з півночі, півдня та заходу.

Костянтинівка – це надважливий центр, це пункт атаки на весь Донецький регіон, який залишився під нашим контролем,

– підкреслив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

На Покровсько – Мирноградському напрямку, додав Маломуж, зосереджено до 110 000 російських військових. Російське командування ставить мету розірвати оборону й отримати стратегічну перевагу на Донеччині.

Путін ставив завдання вже не раз захопити цей сектор, пробиваючись і фронтом, і з різних флангів,

– пояснив генерал армії.

На цьому напрямку Росія залучає підрозділи зі всієї лінії фронту, включно з резервами, перекинутими з Херсонщини та Харківщини.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Ворог намагається просуватися до міста, використовуючи штурмові групи, логістичні шляхи та спроби зайти з півдня й півночі. Українські підрозділи регулярно вибивають противника з окремих районів і працюють по всіх виявлених осередках.

Іде перемінна, складна робота: окремі сектори зачищаємо, але ворог має високу чисельну перевагу,

– додав Маломуж.

Російські групи намагаються використовувати житлові райони для маскування та переодягаються у цивільний одяг, повторюючи тактику інших окупованих міст. Попри це українські сили утримують ключові рубежі, проводять точкові удари по логістиці та зривають спроби росіян закріпитися на критичних ділянках.

Останні новини з фронту: