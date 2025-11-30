Упродовж минулої доби відбулося 271 бойове зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Росіяни мали успіх у районі Куп'янська та Костянтинівки: огляд фронту від ISW

Де відбулося найбільше боїв?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося 2 бойових зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 9 атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

Окупанти атакували у напрямку Кутьківки: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

Ворог штурмував у напрямку Петропавлівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового.

Ворог намагався прорватися у районі Дерилового: дивіться на карті

На Слов'янському напрямку наші воїни зупинили 9 атак противника у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

Загарбники атакували у район Ямполя: дивіться на карті

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили 4 спроби ворога просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

Противник намагався просунутися біля Васюківки: дивіться на карті

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Окупанти атакували у напрямку Софіївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.

Росіяни штурмували у районі Володимирівки: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку противник здійснив 44 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

Окупанти атакували у районі Вишневого: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих атак в районах населених пунктів Привільне, Солодке, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

Ворога зупинили біля Солодкого: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

Ворог хотів просунутися біля Степногірська: дивіться на карті

Останні новини з фронту