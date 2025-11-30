Упродовж минулої доби відбулося 271 бойове зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Де відбулося найбільше боїв?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося 2 бойових зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 9 атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.
На Куп'янському напрямку відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового.
На Слов'янському напрямку наші воїни зупинили 9 атак противника у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.
На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили 4 спроби ворога просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.
На Олександрівському напрямку противник здійснив 44 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих атак в районах населених пунктів Привільне, Солодке, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.
На Оріхівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.
Останні новини з фронту
Несприятливі погодні умови, зокрема туман, ускладнюють оборону Покровська. Ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу.
Військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що окупанти на Донеччині намагаються оточити агломерацію Покровськ – Мирноград, зайшовши з півдня та тиснучи з півночі, але поки їм це не вдається. Українські бійці продовжують "відсікати" виступи ворога, тому оточення майже неможливе. Росіяни намагаються прорватися до Гришиного, але це невдалий хід – ЗСУ б'ють по них із західного флангу. Бої в Покровську вже набули характеру міських.
Головком Олександр Сирський заявив, що повідомлення росіян про успіхи в Куп'янську не відповідають дійсності. Українські війська намагаються стабілізувати ситуацію в Куп'янську, виявляючи та знищуючи окупантів.
Українські захисники стабілізували ситуацію біля Гуляйполя: просування росіян зупинене. Командування ЗСУ вчасно відвело війська на підготовлені рубежі, зберігши боєздатність та керованість підрозділів. За словами голови Українського центру безпеки Сергія Кузана, ворог зазнав великих втрат – понад тисячу осіб. Українські сили зайняли оборону та почали активно знищувати противника.