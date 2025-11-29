Як наслідок, про оточення поки що не мовиться. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що українські бійці продовжують "відрубувати" виступ ворога.

Дивіться також "Почалося перемелювання": що росіяни планували біля Гуляйполя та як ЗСУ зірвали їхній задум

Чому оточення Покровська майже неможливе?

За словами полковника запасу ЗСУ, росіяни намагаються прорватись до населеного пункту Гришине, що розташоване на північному заході від Покровська.

Однак це погана ідея для ворога, адже українські військові битимуть по ньому з західних флангів.

Путін вже кричить, що оточив Покровськ. Однак до оточення не те щоб далеко – оточення зараз вже майже неможливе,

– наголосив він.

Окупанти зайшли в місто з півдня і намагаються показати "оточення" завдяки невдалому виходу на Гришине. Ця ситуація, на думку Світана, схожа на події на Добропільському напрямку. Саме північний виступ є найнебезпечніший на цьому напрямку. Ймовірно, її ЗСУ будуть "відсікати" ще рік.

Цікаво! Тим часом російський диктатор заявив, що, Покровськ і Мирноград нібито перебувають у повному оточенні. Те саме Путін сказав і про Куп'янськ, де насправді перебувають декілька десятків окупантів, відрізані від поповнення людьми та нормального постачання.

Як просунулись росіяни в Покровську: дивіться на карті

Полковник запасу ЗСУ додав, що російське командування, попри великі втрати, продовжує посилати на штурм окупантів на Покровському напрямку. Тим часом бої в самому Покровську вже мають характери міських боїв.

Оперативна ситуація в Покровську: деталі