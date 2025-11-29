Ворог хотів скористатися чисельною перевагою і прорватись в місто, але їхні плани не здійснились завдяки оборонним діям ЗСУ. Що планував ворог біля Гуляйполя, як змінилась ситуація за останній час і які перспективи утримати місто – проаналізували військові експерти ексклюзивно для 24 Каналу.

Який розрахунок росіян щодо Гуляйполя?

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив, що росіяни раніше мали просування до Гуляйполя. Попри це вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію.

Завдяки нашим штурмовим полкам, говоримо про 225-й, про 33-й штурмові полки, про підрозділи механізованих бригад і про взаємодію з оперативним командуванням "Південь",

– додав речник.

Він зазначає, що нині по Гуляйполю вибудовується нова лінія оборони, яка має стримати ворога й надалі.

Росіянам цей напрямок видається "перспективним": Донбас – промислові фортеці, важкий напрямок, а в Запорізьких степах вважають, що їм буде простіше. Тому й намагаються пролізти скрізь – Ізюм, Сіверськ, Костянтинівка, Прокоп'євськ.

На думку Братчука, ворог хоче увірватися в населені пункти до зими, зав'язати міські бої й "перезимувати" на території України.

Тому зима точно буде спекотною, ворог не збирається поки що зупинятися,

– підкреслив речник.

Щодо тверджень, нібито ворог хоче створити оперативне оточення навколо Гуляйполя, Братчук пояснює, що тактика росіян давно відома. Вони намагаються інфільтруватися, накопичувати піхоту.

Мені відомо, певні групи російської піхоти добігали до Гуляйполя, але вже бігти вони точно не зможуть. Я не знаю, чи дістануться їм навіть чорні пакети, від них нічого не залишилося,

– зауважив Братчук.

І про "оточення" та "напівоточення" Братчук вважає, що в інформаційному просторі ці терміни часто використовують неправильно. Росіяни можуть багато що "обіцяти", але, як каже Братчук по-одеськи: "обіцяти – не означає одружитися". Вони уже "окуповували" стільки міст, а по факту – зовсім інша картина.

"Ухвалено правильні рішення"

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан також зауважує, що ситуація біля Гуляйполя поступово вирівнюється. Раніше звучали емоційні оцінки, мовляв, росіяни просунулися на значну глибину, і це виглядало критично.

Було ухвалено правильні рашення: не вдалося утримати наявні рубежі, не чіплятися за територію, швидко відвести на заздалегідь підготовлені рубежі, зберігаючи особовий склад, це найголовніше,

– підкреслив Кузан.

Кузан підкреслює, що найголовніше – зберегти особовий склад, керованість і боєздатність підрозділів. І на Гуляйпільському напрямку це вдалося: підрозділи не втратили боєздатності, зайняли оборонні смуги й почали ефективно "перемелювати ворога".

Резерви підтягнулися, і просування росіян зупинене.

Говорячи про ключові ділянки фронту: Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Гуляйполе, Кузан наголошує, що українські сили втрималися там, де Росія уже двічі, влітку і восени, планувала досягти "стратегічних успіхів".

Ні літня, ні осіння наступальна кампанія РФ не виконали своїх основних завдань. Незважаючи на важкі бої та втрати, українська оборона зберігає основні позиції.

За словами Кузана, тактика ЗСУ закономірна: збільшувати дистанцію, де можливо, виснажувати наступальну піхоту РФ, зберігати життя українських військових. І це працює, ворог не досягає заявлених цілей.

Головна проблема біля Гуляйполя

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив, що в Гуляйполе раніше могли просочитися дрібні групи, через недостатню щільність наших військ. І це проблема не лише Гуляйполя, а всієї лінії фронту.

Він підкреслює, що досі не ухвалене рішення виставити в стрій силовиків по всьому фронту. Він прогнозує, якщо цього не зробити, повзучий російський наступ продовжиться.

Росіяни вже підійшли до Гуляйполя, і роблять це лише тому, що мають можливість, бо їх більше. Росіяни не обов'язково одразу заходять у місто. Вони обходять по флангах, перекривають логістичні ланцюги, а тоді вже просто не дають можливості тримати оборону в самому населеному пункті.

На зараз у Гуляйполі немає достатньої маси російських військ. Ті дрібні групи, що просочувалися, вже знищені або відкинуті.

Але це – на зараз. Через певний час вони знову підуть тими ж полями, продовжать оточення, і ми або будемо змушені відходити або потрапимо в складну ситуацію. І от тоді росіяни вже зможуть заходити в місто реально, а не окремими групами,

– наголосив полковник запасу.

Зараз у Гуляйполі заходу немає, але він може статися, якщо не вирішити проблему щільності оборони та нестачі людей.

