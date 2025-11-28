Однак дрони дозволяють вчасно виявляти ці штурми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Національної гвардії Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

За даними Музичука, зараз росіяни не покладаються на масовані штурми із використанням бронетехніки на Покровському напрямку, тобто не створюють "ламаючі" штурми, наступи на відкритому просторі, які спрямовані на швидке та раптове просування чи проривання лінії оборони.

Навіть за останні осінні місяці великих штурмів із застосуванням бронетехніки було відносно небагато, порівняно не лише з 2022 роком, а й з 2024. Ми зараз говоримо про таке поняття як "кілзона", яка працює в обидві сторони лінії зіткнення,

– поінформував речник Нацгвардії.

За його словами, "кілзона" – це ділянка фронту, де противник фактично не може просуватися своїми великими піхотними групами. Тому окупанти застосовують тактику малих піхотних груп.

Те саме стосується застосування бронетехніки, тому що фактично на глибину до 15 – 20 кілометрів у кожен бік від лінії бойового зіткнення є "кілзона", де активно застосовуються дрони різного типу, і також є БпЛА з великим радіусом ураження типу "Ланцет" чи дешевших аналогів – "Молній".

Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев зазначив, що в основному росіяни зосереджені в південній частині Покровська, але малі групи є по всі території Покровської агломерації.

Він додав, що пошуково-ударні групи виявляють ворога та знищують його на місці. Також працює цілодобово аеророзвідка. За його словами, росіяни штурмують Покровськ цілодобово, зазнаючи великих втрат – кожного дня десятки знищених окупантів. Натомість техніку використовують рідше, оскільки українська аеророзвідка знищує її на підході.

Коротко про головні події на Покровському напрямку