Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Що відомо про черговий випадок розстрілу окупантами нашого захисника?

У прокуратурі зазначили, що цей випадок із розстрілом нашого захисника окупантами стався у листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району. Тоді росіяни оточили та взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

Один з окупантів зв'язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли,

– наголосили правоохоронці.

Зверніть увагу! У Донецькій обласній прокуратурі нагадали, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Прокурори вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

"Наразі проводяться невідкладні слідчі чи розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Окупанти не вперше вчиняють воєнні злочини стосовно військових України