Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Що відомо про розстріл полонених?

Аналітики DeepState заявили, що ворог продовжує ігнорувати всі норми міжнародного права.

За наявними даними, російські підрозділи взяли українських військовослужбовців у полон у посадці, поклали їх в один ряд, а після допиту розстріляли.

Світ досі думає, що ці під***си у перервах між розстрілами цивільних та військових, пишуть вірші про зелені дуби та "лебедині озера", не розуміючи, що Росія стала найвпливовішим людиноненависницьким режимом у світі,

– йдеться в повідомленні.

Водночас у дописі DeepState не вказано, коли саме це сталося.

Довідка. Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, негайно повідомляйте про це на "гарячу лінію" омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів.

Росіяни регулярно вчиняють воєнні злочини