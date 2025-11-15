Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Луганської ОВА Олексія Харченка.
Олексій Харченко зазначив, що на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни зібрали першу партію українських резервістів.
У Міноборони РФ їх обіцяли готувати виключно до охорони інфраструктурних об’єктів. Втім, одразу відправили до навчальних центрів. "Спеціальні збори" триватимуть упродовж двох місяців,
– розповів начальник ОВА.
Він також зазначив, що у кожній адміністративно-територіальній одиниці окупованої Луганської області військкомати загарбників встановили відповідний план нового варіанту примусової мобілізації.
Зверніть увагу! Дії окупантів щодо примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях є грубим порушенням Женевських конвенцій та класифікується як воєнний злочин.
Також Харченко розповів, що у педагогічному виші в Луганську окупанти відкрили центр військово-патріотичного виховання молоді "Редут".
"Заклад відвідуватимуть як студенти цього та інших вищих навчальних закладів, так і школярі. На заняттях загарбники проводитимуть із ними вогневу та тактичну підготовку, а також вчитимуть керувати БпЛА. У так званому "міністерстві освіти і науки "ЛНР" цю ідею мілітаризації молоді, звісно що, підтримали", – зазначив посадовець.
Як росіяни намагаються мобілізувати до своєї армії українців на окупованих територіях?
Росія узаконила примусову мобілізацію на окупованих територіях України. Так, у Мелітополі, що в Запорізькій області окупаційні "військкомати" отримали накази від вищого керівництва з Москви щодо складання списків чоловіків віком від 18 до 50 років, придатних до військової служби.
Окрім того, Росія ухвалила законопроєкт, що дозволяє здійснювати призов до армії протягом усього року. Це стосується й тимчасово окупованих територій, де, якщо людина відмовиться підписати контракт на службу в армії окупантів, вона може втратити роботу.
Українців в окупації закликають усіма способами уникати російського призову. Якщо не вдасться цього зробити – за першої нагоди повертатися на територію України або виїжджати до третіх країн.