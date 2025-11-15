Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Що відомо про загибель Павла Лисянського?

13 листопада сталася ДТП за участі правозахисника Павла Лисянського. Він сам народився на Луганщині – в Антрациті – й присвятив частину свого життя дослідженням злочинів проти людей на окупованих територіях. Лисянський зокрема став одним із засновників Східної правозахисної групи та вивчав зовнішньо інспірований сепаратизм після того, як його рідний населений пункт захопили бойовики так званої "ЛНР".

Заступник директора інституту Максим Бутченко зауважив, що Павло Лисянський зробив багато для України, що кожен не втрачав зв'язок з українським Донбасом.

Не можу до кінця усвідомити це, бо те, скільки він робив проти окупації та досліджував дії росіян на окупованих територіях не можна описати у двох словах. Павло був добрим другом та вірним своєї справи, вірним Україні та всьому, що нас так обʼєднувало з українським Донбасом. Спочивай друже, ти пішов так рано, але встиг так багато зробити,

– пише Бутченко.

Кілька фактів про діяльність Павла Лисянського

За вивчення сепаратизму та поширення правди про життя в окупації Павло Лисянський отримав чимало міжнародних відзнак, зокрема Німецько-Французьку премію за захист прав людини та верховенства права. Із 2018 по 2020 роки правозахисник був представником Уповноваженого Президента з прав людини в Донецькій і Луганській областях. З посади Лисянського зняли через те, що в одному з ресторанів Донеччини стався інцидент за його участі, що оприлюднили в мережі. Внаслідок цього омбудсменка Людмила Денісова вирішила його звільнити.

Однак після цього Павло Лисянський продовжив займатися правозахисною діяльністю. У різний час він допоміг звільнити з полону на окупованих територіях двох людей – громадянина України та Грузії.

Лисянський записував усі факти про умови життя в окупованих регіонах, додаючи свідчення людей, які там перебували.

Пізніше Павло Лисянський очолив Інститут стратегічних досліджень та безпеки й обіймав цю посаду аж до дня своєї загибелі.

24 Канал висловлює щирі співчуття з приводу передчасної смерті Павла Лисянського. Вічна пам'ять!

