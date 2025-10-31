Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

Що відомо про ДТП?

Аварія сталася 30 жовтня приблизно о 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району.

Попередньо, водій легковика з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Він виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку на узбіччі.

Загинули водій та 2 пасажирів Nissan, а ще пасажир вантажівки – він теж був військовим та у момент зіткнення виходив із кабіни.

Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з'ясування всіх обставин трагедії,

– пише ДБР.

Розпочато кримінальне провадження.

