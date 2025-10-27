Він зник ще у травні 2025 року, однак місце аварії вдалося знайти лише зараз, коли з дерев опало листя. Про трагічний інцидент розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Zaxid.Net.

Дивіться також Їхні життя забрала Росія: у Києві попрощалися з журналісткою Грамовою та оператором Кармазіним

Що відомо про загиблого військовослужбовця?

За даними поліції, під час патрулювання території між селами Великі Бірки та Малий Ходачків правоохоронці помітили у лісопосадці перевернуту машину з іноземними номерами.

Усередині авто поліцейські побачили муміфіковане тіло. Поруч із тілом знайшли також документи. Саме за ними вдалося встановити, що це мешканець одного з населених пунктів Тернопільського району, якого розшукували як безвісти зниклого.

Ще 20 травня його дружина повідомила до поліції про зникнення чоловіка.

Під час перевірки інформації правоохоронці підтвердили, що загиблим є 34-річний військовий із Малого Ходачкова. Його автомобіль зеленого кольору довгий час залишався непоміченим у лісопосадці.

Тіло передали на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "безвісти зниклий".

Подібні фатальні випадки з військовими