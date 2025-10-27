Він зник ще у травні 2025 року, однак місце аварії вдалося знайти лише зараз, коли з дерев опало листя. Про трагічний інцидент розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Zaxid.Net.
Що відомо про загиблого військовослужбовця?
За даними поліції, під час патрулювання території між селами Великі Бірки та Малий Ходачків правоохоронці помітили у лісопосадці перевернуту машину з іноземними номерами.
Усередині авто поліцейські побачили муміфіковане тіло. Поруч із тілом знайшли також документи. Саме за ними вдалося встановити, що це мешканець одного з населених пунктів Тернопільського району, якого розшукували як безвісти зниклого.
Ще 20 травня його дружина повідомила до поліції про зникнення чоловіка.
Під час перевірки інформації правоохоронці підтвердили, що загиблим є 34-річний військовий із Малого Ходачкова. Його автомобіль зеленого кольору довгий час залишався непоміченим у лісопосадці.
Тіло передали на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "безвісти зниклий".
Подібні фатальні випадки з військовими
На початку жовтня, у Чернігові сталася смертельна аварія за участю поліцейського, який, керуючи службовим автомобілем, наїхав на військовослужбовця. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Ще одна ДТП відбулася у Києві. Там військовий службовий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого загинули двоє водіїв і пасажир.
На Сумщині військовослужбовець у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП, унаслідок якої одна жінка загинула, а інша отримала поранення.
У трагічній аварії у вересні загинув військовий Сергій Ганус з Харківської області. Відомо, що він проходив службу в зоні АТО, а з початку повномасштабного вторгнення став на захист України, лише у квітні 2025 року Сергій повернувся додому з російського полону.