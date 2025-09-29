Одна з потерпілих загинула на місці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

Що відомо про смертельну ДТП з військовим?

У січні 2024 року на Сумщині сталася смертельна аварія за участю військовослужбовця. Чоловік у стані сп'яніння керував автомобілем Volkswagen Transporter. Він не впорався з керуванням і здійснив наїзд на двох пішоходів, які були на узбіччі.

Внаслідок ДТП одна жінка загинула на місці, інша отримала численні травми різного ступеня тяжкості. Водій не зупинився, не надав допомоги та залишив місце інциденту. Однак того ж дня військового затримали правоохоронці.

Суд визнав військовослужбовця винним у скоєнні смертельної ДТП у стані сп'яніння та залишенні потерпілих у небезпеці.

Затриманому призначено 7 років ув'язнення. Також його позбавили водійського посвідчення на 5 років.

Крім того, на користь потерпілих стягнули відшкодування витрат за лікування та поховання, а також компенсацію моральної шкоди.

