Інцидент стався на вулиці Іванни Блажкевич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Тернопільській області.
Що відомо про наїзд на військових у Тернополі?
Близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos здійснив наїзд на двох військовослужбовців.
Військові хотіли перевірити у водія документи. Той зачинив авто та почав рух, збивши військових. Потерпілих доправили до лікарні.
Ще один військовий вистрілив гумовою кулею у колеса авто. Від цього ніхто не постраждав.
Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців,
– повідомили у поліції.
Телеграм-канали повідомляли, що місцеві чули постріли. Кажуть, що військовослужбовці були працівниками ТЦК.
Останні інциденти з ТЦК в Україні
На Львівщині мобілізували єдиного сина батька з інвалідністю, оскільки той не встиг вчасно продовжити відстрочку.
Згодом 44-річного Володимира Маліцького, єдиного сина прикутого до ліжка батька, тимчасово відпустили з навчального полігону для того, щоб він зумів отримати відстрочку.
Група невідомих осіб напала на Калуський ТЦК, після чого троє військовозобов'язаних втекли.