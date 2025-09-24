Окрім того, нікому тепер дбати й про велике господарство: двох корів, трьох биків, качок, курей, котів і собак. Деталі повідомляє 24 Канал із посилання на репортаж hromadske від 23 вересня.

Чому ТЦК мобілізував Володимира Маліцького?

За словами діловода Золочівської міської ради Віри Александрович, відстрочка від мобілізації через догляд за хворим батьком у 44-річного Володимира Маліцького була чинною до 6 серпня. Чоловік поновлював її кожні 3 місяці, відповідно до продовження воєнного стану, але цього разу не встиг.

Староста села Михайло Гетьманчик пояснив, що сталося це через затримку із видачею довідки про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності. Причиною цього називають реорганізацію управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду.

Однак в інших документах, з якими чоловік прийшов до ТЦК, було вказано про стан його батька та необхідний догляд. Там цих документів не прийняли й відпустили його додому, а згодом надіслали повістку поштою.

Тож 18 вересня Володимир Маліцький пішов у Золочівський районний ТЦК по повістку й звідти додому вже не повернувся. За словами старости, наступного дня необхідну довідку донесли, але у ТЦК її вже не прийняли.

Як це пояснює адвокат?

Адвокат Роман Лихачов пояснив для hromadske, що згідно із законодавством, для продовження відстрочки необхідно подати відповідну заяву. Тож у цьому випадку ТЦК мало правові підстави мобілізувати чоловіка через відсутність заяви чи необхідного документа на продовження відстрочки.

До слова, як оформити відстрочку для догляду за дружиною з інвалідністю та що робити в разі відмови ТЦК – читайте в матеріалі 24 Каналу.

ТЦК часто використовує те, що людина формально має право на відстрочку, але не подала вчасно заяву, значить, її можна мобілізувати… Можливо якогось документа не вистачало,

– наголосив Лихачов.

Він також додав, що найпростіший варіант тепер – подати заяву на звільнення через обставини, а саме догляд за батьком з інвалідністю. "Він подасть необхідні документи й через місяць буде звільнений", – каже адвокат.

За його словами, на практиці такі ситуації з продовженням відстрочки бувають часто – спершу в людини не приймають документи, а потім мобілізовують, бо вона вже не встигла їх подати.

Наразі журналісти очікують відповіді від Львівського обласного ТЦК та СП.

