Про це пише 24 Канал з посиланням на статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Дивіться також У Резерв+ запускають бета-тест ще одного типу відстрочок: як долучитися

У чому різниця відстрочки та бронювання?

Відстрочку від мобілізації можуть отримати багато військовозобов'язнаних, які мають на це законні підстави. Бронювання натомість надається працівникам компаній, що визначені критично важливими.

Так забронювати на період мобілізації та на воєнний час можуть деяких працівників органів державної влади та інших держорганів, підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури, які перебувають на спеціальному військовому обліку.

Відстрочка згідно з законом надається:

особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я, які мають відповідний висновок військово-лікарської комісії; жінкам та чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці; жінкам та чоловікам, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім; жінкам та чоловікам, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також відстрочка надається громадянм, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи; усиновлювачам, на утриманні яких перебуває дитина віком до 18 років; зайнятим постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною або своїми батьком чи матір’ю або батьком чи матір’ю дружини (чоловіка); опікунам особи, визнаної судом недієздатною; жінкам та чоловікам, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I ІІ чи III групи; жінкам та чоловікам, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати.

Що потрібно знати про відстрочку та бронювання від мобілізації?