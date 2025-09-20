У Міністерстві оборони України пояснили, як довго розглядають документи на відстрочку, передає 24 Канал.

Дивіться також У Резерв+ запускають бета-тест ще одного типу відстрочок: як долучитися

Скільки триває розгляд документів на відстрочку?

У Міноборони розповіли, що заяву та документи, які підтверджують право громадянина на відстрочку, розглядається впродовж 7 днів, відколи вони надійшли до комісії в ТЦК та СП.

Однак, цей термін може бути довшим, якщо комісії доведеться звертатися по додаткову інформацію до інших державних органів.

Тоді документи розглянуть не пізніше наступного дня після їхньої відповіді,

– пояснюють у міністерстві.

Хто може отримати відстрочку?