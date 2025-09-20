У Міністерстві оборони України пояснили, як довго розглядають документи на відстрочку, передає 24 Канал.
Дивіться також У Резерв+ запускають бета-тест ще одного типу відстрочок: як долучитися
Скільки триває розгляд документів на відстрочку?
У Міноборони розповіли, що заяву та документи, які підтверджують право громадянина на відстрочку, розглядається впродовж 7 днів, відколи вони надійшли до комісії в ТЦК та СП.
Однак, цей термін може бути довшим, якщо комісії доведеться звертатися по додаткову інформацію до інших державних органів.
Тоді документи розглянуть не пізніше наступного дня після їхньої відповіді,
– пояснюють у міністерстві.
Хто може отримати відстрочку?
Наразі в Україні відстрочку від служби можуть отримати заброньовані працівники, особи з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК, багатодітні батьки, громадяни, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час війни.
Українці також цікавилися, чи можна оформити відстрочку щодо догляду за дідусем. Юристи зауважили, що дідусь вважається близьким родичем, а тому проблем з отриманням відстрочки не має бути.
Відстрочку також можуть отримати студенти. Таке право за ними зберігається навіть у випадку працевлаштування. Але в Україні знову роздумують, щоб змінити правила надання відстрочки деяким студентам через велику кількість осіб призовного віку, які вступають в університети.