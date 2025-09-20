У Министерстве обороны Украины объяснили, как долго рассматривают документы на отсрочку, передает 24 Канал.

Смотрите также В Резерв+ запускают бета-тест еще одного типа отсрочек: как присоединиться

Сколько длится рассмотрение документов на отсрочку?

В Минобороны рассказали, что заявление и документы, подтверждающие право гражданина на отсрочку, рассматривается в течение 7 дней, с тех пор, как они поступили в комиссию в ТЦК и СП.

Однако, этот срок может быть длиннее, если комиссии придется обращаться за дополнительной информацией в другие государственные органы.

Тогда документы рассмотрят не позднее следующего дня после их ответа,

– объясняют в министерстве.

Кто может получить отсрочку?