Основания для получения отсрочки и категории людей, которые могут на нее рассчитывать, указаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.
Кого не мобилизуют этой осенью?
В Украине до 5 ноября 2025 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. В это время мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время Закон предусматривает ряд исключений.
Не подлежат призыву или имеют отсрочку:
- работники, забронированы государством или объектами критической инфраструктуры;
- лица с инвалидностью или те, кто признан непригодным по заключению военно-врачебной комиссии;
- родители трех и более несовершеннолетних детей;
- граждане, которые осуществляют уход за больными родителями;
- студенты;
- народные депутаты;
- граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.
Стоит заметить, что это основные категории населения, которые не подлежат мобилизации. Также существуют другие основания, предусмотренные законом.
Из последнего о бронировании военнообязанных
В 2026 году предприятия смогут бронировать своих работников от мобилизации при условии, что их заработная плата составляет не менее 21 617,5 гривен.
Минобороны будет определять, какие предприятия ОПК являются критически важными. Такие компании будут иметь право бронировать всех военнообязанных сотрудников и пользоваться льготным кредитованием.
ФЛП не получат отсрочку только на основании факта ведения бизнеса. В то же время они могут претендовать на нее, если их деятельность признана критической или имеют ограничения для службы.