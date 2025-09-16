Основания для получения отсрочки и категории людей, которые могут на нее рассчитывать, указаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.

Кого не мобилизуют этой осенью?

В Украине до 5 ноября 2025 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. В это время мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время Закон предусматривает ряд исключений.

Не подлежат призыву или имеют отсрочку:

работники, забронированы государством или объектами критической инфраструктуры;

лица с инвалидностью или те, кто признан непригодным по заключению военно-врачебной комиссии;

родители трех и более несовершеннолетних детей;

граждане, которые осуществляют уход за больными родителями;

студенты;

народные депутаты;

граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

Стоит заметить, что это основные категории населения, которые не подлежат мобилизации. Также существуют другие основания, предусмотренные законом.

Из последнего о бронировании военнообязанных