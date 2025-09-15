Теперь критичность предприятий оборонно-промышленного комплекса и организацию бронирования их работников будет определять Министерство обороны Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ведомство.
Что говорят в Минобороны об изменениях в бронировании?
В Минобороны отмечают, что эти функции правительство своим решением передало в связи с ликвидацией Минстратегпрома. Там говорят, что критерии для определения предприятий ОПК критически важными остаются неизменными.
Статус критически важных предприятий, полученный от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, остается в силе в течение года с момента его получения, при условии пребывания в процессе выполнения соответствующих контрактов,
– добавляют в Минобороны.
А также отмечают, что другие предприятия ОПК уже могут обращаться для определения их критически важными на электронную почту Минобороны.
По данным ведомства, предприятия, которые уже получили статус критических и выполняют госконтракты для обеспечения Сил обороны, смогут бронировать 100% своих военнообязанных работников и получить льготное кредитование под 5% для развития и масштабирования производств.
Бронирование от мобилизации: что следует знать
Обновленные правила бронирования в Украине позволяют критически важным предприятиям откладывать мобилизацию работников.
Однако бронированию не подлежат лица, которые работают неофициально, не состоят на воинском учете или имеют зарплату менее 20 000 гривен, за исключением работников государственного сектора, медицинской сферы и энергетики.