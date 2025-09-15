Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Смотрите также Мобилизация в сентябре: кто может получить отсрочку или бронь от службы в армии
Что нового добавили в приложение Армия+?
Специалисты обновили Армию+ до версии 2.5.0. В нее добавили Справочник Армия ID. С его помощью военный сможет добавить ID командира, ТВО или СЕДО части, которые можно быстро добавлять при подаче рапорта.
В новую версию также добавили оформление ряда рапортов. Так пользователь сможет сформировать и подать документ о предоставлении единовременной денежной помощи (из-за инвалидности или частичной потери трудоспособности), рапорт на донацию крови, справку о доходах, справку об обстоятельствах травмы (Приложение 5) и рапорт для увольнения по достижению предельного возраста.
Рапорт на смену места службы также несколько изменили для того, чтобы добавлять нужные документы было еще проще. В приложении их можно распознать и отсканировать через камеру. Система будет автоматически предупреждать о дубликатах.
Что такое Армия+?
Это официальное приложение для военнослужащих ВСУ, созданное Министерством обороны для цифровизации службы. В нем можно подавать рапорты онлайн, проходить учебные курсы, участвовать в опросах и пользоваться специальными предложениями для военных.
Какие новые функции есть в приложении для военнообязанных Резерв+?
С помощью Резерв+ нарушители воинского учета имеют возможность быстро оплатить 9 видов штарфовза неприбытие по повестке в ТЦК и СП; нарушение учета после исполнения 25 лет, изменения адреса проживания, по прибытии из учреждения исполнения наказаний, отказ от постановки на учет по месту пребывания как ВПЛ, отсутствие на воинском учете по месту жительства, работы или учебы, отказ предоставить имущество во время мобилизации и за непрохождение или отказ от прохождения ВВК.
Минобороны также планирует ввести автоматическое продление отсрочек от мобилизации от мобилизации через приложение Резерв+.
Приложение Резерв+ облегчает взаимодействие между военнообязанными и ТЦК и СП, позволяя обновлять данные и подавать запросы дистанционно. Требования обязательной установки Резерв+ нет, в телефоне его можно иметь по желанию.