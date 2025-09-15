Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Смотрите также Мобилизация в сентябре: кто может получить отсрочку или бронь от службы в армии

Что нового добавили в приложение Армия+?

Специалисты обновили Армию+ до версии 2.5.0. В нее добавили Справочник Армия ID. С его помощью военный сможет добавить ID командира, ТВО или СЕДО части, которые можно быстро добавлять при подаче рапорта.

В новую версию также добавили оформление ряда рапортов. Так пользователь сможет сформировать и подать документ о предоставлении единовременной денежной помощи (из-за инвалидности или частичной потери трудоспособности), рапорт на донацию крови, справку о доходах, справку об обстоятельствах травмы (Приложение 5) и рапорт для увольнения по достижению предельного возраста.

Рапорт на смену места службы также несколько изменили для того, чтобы добавлять нужные документы было еще проще. В приложении их можно распознать и отсканировать через камеру. Система будет автоматически предупреждать о дубликатах.

Что такое Армия+?

Это официальное приложение для военнослужащих ВСУ, созданное Министерством обороны для цифровизации службы. В нем можно подавать рапорты онлайн, проходить учебные курсы, участвовать в опросах и пользоваться специальными предложениями для военных.

Какие новые функции есть в приложении для военнообязанных Резерв+?